Сборная Англии после 4-х туров занимает последнее место в своей группе.

Во вторник, 14 июня, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Англии принимала национальную команду Венгрии.

Встреча прошла на стадионе "Молинью" в Вулверхэмптоне (Англия) и завершилась позорным поражением хозяев поля со счетом 4:0.

На 16-й минуте встречи счет открыл нападающий сборной Венгрии Роланд Шаллаи. Результативную передачу отдал венгерский защитник Адам Ланг. На 70-й минуте Шаллаи оформил дубль. На 80-й минуте третий гол забил венгерский защитник Жолт Надь. Через девять минут хавбек сборной Венгрии Даниэль Газдаг установил итоговый счет.

Отметим, что на 82-й минуте англичане остались в меньшинстве: Джон Стоунз был удален с поля, получив вторую желтую карточку.

Англия - Венгрия - 0:4

Голы: Шаллаи, 16, Шаллаи, 70, Жолт Надь, 80, Газдаг, 89

Англия: Рэмсдейл, Уокер, Стоунз, Гэхи, Джеймс, Галлахер (Маунт, 56), Филлипс, Беллингем (Фоден, 68), Сака (Магуайр, 85), Кейн, Боуэн (Стерлинг, 46)

Венгрия: Дибуш - Ланг, Орбан, Аттила Салаи, Фиола, Шефер, Стайлз (Адам Надь, 55), Жолт Надь, Шаллаи (Него, 78), Собослаи (Газдаг, 56), Адам Салаи (Адам, 68)

Предупреждения: Стоунз, 37, Уокер, 85

Удаление: Стоунз, 82

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды.

"Это моя ответственность. Я вносил изменения в атаку по ходу встречи, из-за чего мы стали играть слишком открыто. Все четыре матча - это моя ответственность. Я пытался сбалансировать игру, вписывая в команду молодых футболистов и давая отдых опытным игрокам. Не стоит продолжать публичную порку. В обеих встречах с Венгрией мы были недостаточно хороши. На этот раз мы получили своё наказание.

Это был важный опыт для многих молодых игроков. Венгрия - хорошая команда. Я думаю, что возложил на игроков слишком большую ответственность. Понимаю реакцию болельщиков на стадионе. Важно, чтобы люди продолжали поддерживать нас. Молодые игроки будут сильны в будущем. Моя работа - защищать футболистов, и я ответственен за результаты", - приводит слова Саутгейта BBC.

Стоит отметить, что сборная Англии потерпела крупнейшее домашнее поражение за 94 года. В предыдущий раз английская национальная команда проигрывала с разницей в четыре мяча в 1928 году. Тогда сборная Шотландии разгромила Англию на стадионе "Уэмбли" в Лондоне со счетом 5:1.

В другом матче этой группы сборная Германии нанесла сокрушительное поражение сборной Италии со счетом 5:2.

После четырех туров сборная Венгрии лидирует в квартете А3, набрав семь очков. Второй идет Германия с шестью баллами, а третьей - Италия с пятью пунктами в активе. Замыкает таблицу Англия, у которой два очка.

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