Команда Йовичевича попробует реабилитироваться за потерю очков в первой игре против "Селтика".

Во вторник, 25 октября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Селтик" встретится с донецким "Шахтером".

Матч между шотландским и украинским клубами пройдет в Глазго на домашней арене "бело-зеленых" Селтик Парк.

Встречу между "Селтиком" и "Шахтером" будут обслуживать рефери из Нидерландов. Судейскую бригаду возглавит 36-летний Сердар Гэзюбююк, помощники на линии - Йоост ван Зуйлен и Иоханн Балдер, четвертый арбитр - Йерун Мансхот. Видеопомощник рефери - Деннис Хиглер.

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Селтик - Шахтер: прогноз

В дуэли украинского и шотландского коллективов букмекеры считают фаворитом "Селтик". Коэффициент на победу "Шахтера" в этом матче составляет 4,10, на ничью – 3,90, а победа "Селтика" оценивается коэффициентом – 1,87.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на данный исход - 7,50.

Гол "Селтика" в матче с "Шахтером" оценивается коэффициентом 1,17, а на гол "горняков" принимают ставки с коэффициентом - 1,42.

Добавим, что в параллельном матче этой группы мадридский "Реал" в гостях сыграет с немецким клубом "РБ Лейпциг".

Селтик - Шахтер: перед матчем

"Шахтер" и "Селтик" встречались во втором туре группового этапа ЛЧ-2022/2023. Номинально домашний матч для "горняков" проходил в Польше и завершился со счетом 1:1. Голом в составе команды Йовичевича отличился Михаил Мудрик.

"Шахтер" в этом розыгрыше Лиги чемпионов набрал 5 очков за 4 тура и имеет шансы выйти в плей-офф турнира. "Горняки" занимают третье место, отставая от "РБ Лейпциг" всего на один балл.

"Селтик" идет на последнем месте с одним баллом в активе. Лидирует в квартете F мадридский "Реал" - 10 очков.

В заключительном туре "Шахтер" сыграет против "РБ Лейпциг" в номинально домашней игре, а "Селтик" отправится в гости к "Реалу".

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