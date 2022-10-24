Во вторник, 25 октября, в рамках пятого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" сыграет против "Селтика".
Матч между шотландским и украинским клубами пройдет в Глазго на стадионе "Селтик Парк".
Селтик - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Встречу "Селтика" и "Шахтера" будут обслуживать рефери из Нидерландов. Судейскую бригаду возглавит 36-летний Сердар Гэзюбююк, помощники на линии - Йоост ван Зуйлен и Иоханн Балдер, четвертый арбитр - Йерун Мансхот.
Селтик - Шахтер: трансляция
В Украине в прямом эфире матч Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и шотландским "Селтиком" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.
Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Заявка Шахтера на матч с Селтиком
Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин
Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик
Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк
Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков
Селтик - Шахтер: перед матчем
"Шахтер" и "Селтик" встречались во втором туре группового этапа ЛЧ-2022/2023. Номинально домашний матч для "горняков" проходил в Польше и завершился со счетом 1:1. Голом в составе команды Йовичевича отличился Михаил Мудрик.
"Шахтер" в этом розыгрыше Лиги чемпионов набрал 5 очков за 4 тура и имеет шансы выйти в плей-офф турнира. "Горняки" занимают третье место, отставая от "РБ Лейпциг" всего на один балл.
"Селтик" идет на последнем месте с одним баллом в активе. Лидирует в квартете F мадридский "Реал" - 10 очков.
В заключительном туре "Шахтер" сыграет против "РБ Лейпциг" в номинально домашней игре, а "Селтик" отправится в гости к "Реалу".