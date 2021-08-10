Александр Петраков является альтернативным вариантом, если не получится договориться с Сергеем Ребровым.

Украинская ассоциация футбола может назначить главным тренером сборной Украины Александра Петракова, если Сергей Ребров не сможет разорвать контракт с эмиратским клубом "Аль-Айн".

Об этом сообщает meta-ratings.com.

Ребров продолжает быть главным кандидатом на пост коуча сборной, но все зависит от того, отпустит ли его "Аль-Айн". Если вариант с Ребровым не воплотится в жизнь, то УАФ доверит Петракову сборную, а тот будет работать в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Петраков, который вместе с молодежной сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира в 2019 году, сейчас тренирует U-18.

Смена тренера в сборной Украины: главное

Андрей Шевченко 1 августа сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.

СМИ назвали причины, по которым Шевченко покинул свой пост.

Изначально главным кандидатом на пост тренера сборной назывался Мирон Маркевич.

Сергей Ребров недавно покинул "Ференцварош" и подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. Он еще не провел у руля команды ни одного матча. И, судя по всему, сторонам удалось договориться о расторжении соглашения, чтобы Ребров мог возглавить сборную Украины.

По неофициальной информации, Ребров подпишет контракт со сборной Украины по схеме "2+1".

Автор: Артем Будрин