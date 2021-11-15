16 ноября Украину ждет главный матч квалификации.

Сборная Украины вечером 14 ноября прилетела в Сараево, где проведет заключительный матч группового этапа квалификации на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Как сообщает официальный сайт УАФ, команда быстро прошла паспортный контроль и, получив багаж, отправилась в пятизвездочный отель Radon Plaza, дорога в который заняла не больше пяти минут.

15 ноября у сборной Украины запланирована предматчевая тренировка, а также пресс-конференция Александра Петракова и одного из игроков.

Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Автор: Антон Дударь