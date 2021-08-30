Украинская сборная 1 сентября проведет отборочный матч.

Сборная Украины 30 августа прилетела в Казахстан, где проведет матч квалификации чемпионата мира-2022.

Об этом сообщается на странице УАФ в Facebook.

Из Киева в Казахстан вылетело 20 футболистов. Еще шесть игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах, прибудут в лагерь команды вечером 30 августа.

Всего в распоряжении исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова 26 футболистов.

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Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Дмитрий Ризнык ( "Ворскла"), Денис Бойко ("Динамо").

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия ), Тарас Качараба ("Славия", Чехия)

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко ("Фехервар", Венгрия)

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Шахтер")

Сборная Украины: матчи в сентябре

Сборная Украины в сентябре проведет два отборочных матча чемпионата мира. 1 сентября Украина в гостях сыграет против Казахстана, а 4 сентября будет принимать Францию.

После трех матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 3 очка.

Также в сентябре "желто-синие" проведут контрольный матч против Чехии. Он запланирован на 8 сентября.

Перед сентябрьскими матчами сборная Украины осталась сразу без трех вратарей: Анатолий Трубин и Георгий Бущан получили травмы, а Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус. Также из-за повреждения команде не поможет форвард Артем Довбик

Автор: Антон Дударь