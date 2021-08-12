ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, в котором учтены выступления команд на Евро-2020 и Кубке Америки.
Сборная Украины в новом рейтинге потеряла одну позицию - "желто-синие" теперь располагаются на 25-й строчке.
Лидер мирового рейтинга остался неизменным, а чемпионы Европы итальянцы поднялись с седьмого на пятое место. Также на две позиции вверх поднялась Аргентина, которая выиграла Кубок Америки. В то же время Португалия упала с пятого на восьмое место.
В топ-10 ворвалась сборная США, которая поднялась сразу на десять позиций.
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Топ-10 рейтинга ФИФА
1. Бельгия
2. Бразилия
3. Франция
4. Англия
5. Италия
6. Аргентина
7. Испания
8. Португалия
9. Мексика
10. США
25. Украина
Напомним, на Евро-2020 сборная Украины впервые в своей истории дошла до четвертьфинала.