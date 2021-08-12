Сборная Украины располагается в рейтинге в середине третьего десятка.

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, в котором учтены выступления команд на Евро-2020 и Кубке Америки.

Сборная Украины в новом рейтинге потеряла одну позицию - "желто-синие" теперь располагаются на 25-й строчке.

Лидер мирового рейтинга остался неизменным, а чемпионы Европы итальянцы поднялись с седьмого на пятое место. Также на две позиции вверх поднялась Аргентина, которая выиграла Кубок Америки. В то же время Португалия упала с пятого на восьмое место.

В топ-10 ворвалась сборная США, которая поднялась сразу на десять позиций.

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Топ-10 рейтинга ФИФА

1. Бельгия

2. Бразилия

3. Франция

4. Англия

5. Италия

6. Аргентина

7. Испания

8. Португалия

9. Мексика

10. США

25. Украина

Напомним, на Евро-2020 сборная Украины впервые в своей истории дошла до четвертьфинала.

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Автор: Антон Дударь