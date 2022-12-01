Мексика заняла третье место в группе С и завершила свои выступления на чемпионате мира в Катаре.

В среду, 30 ноября, состоялся поединок заключительного тура группового раунда чемпионата мира по футболу, в котором Мексика играла против Саудовской Аравии.

Встреча прошла в Лусаиле на стадионе "Лусаил Айконик" и завершилась победой мексиканской сборной.

Счет в игре на 48-й минуте открыл нападающий Энри Мартин. Мексиканцы заработали угловой на левом фланге. После навеса во вратарскую Сесар Монтес опередил соперника и сделал скидку на Мартина, который с полутора метров вколотил мяч в сетку. Удвоил преимущество мексиканцев на 52-й минуте Луис Чавес. Он нанес отличный удар со штрафного, направив мяч в правую девятку.

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На 95-й минуте один мяч отыграл полузащитник саудовцев Салем Аль-Давсари, установив окончательный счет.

Саудовская Аравия - Мексика - 1:2

Голы: Аль-Давсари, 90+5 - Мартин, 48, Чавес, 53

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Тамбакти, Аль-Болеахи (Шарахили, 37), Аль-Амри, Абдулхамид, Аль-Хассан (Маду, 46), Канно, Аль-Ганнам, Аль-Бурайкан, Аль-Шехри, Аль-Давсари

Мексика: Очоа, Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо - Альварес, Пинеда (Хименес, 77), Чавес, Лосано, Мартин (Родригес, 77), Вега (Антуни, 46)

Предупреждения: Альварес, 16, Аль-Шехри, 28, Аль-Хассан, 34, Тамбакти, 52, Маду, 81

Обзор матча:

Стоит отметить, что эта победа не позволила Мексике выйти в плей-офф ЧМ-2022. В их активе четыре очка после трех матчей, они уступили Польше (четыре очка) по разнице забитых и пропущенных мячей (2-2 у Польши, 2-3 - у Мексики).

Первое место в группе С заняла сборная Аргентины, который в последнем туре обыграла Польшу со счетом 2:0.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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