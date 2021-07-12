Фанаты встречали футболистов в аэропорту и возле гостиницы.

Футболисты сборной Италии прилетели в Рим после победы над сборной Англии в финале Евро-2020. Болельщики их встречали песнями и восторженными криками.

В аэропорту Фьюмичино команду ждали около 200 болельщиков.

Первыми из самолета вышли главный тренер Роберто Манчини и капитан Джорджо Кьеллини, которые держали кубок победителя.

Затем футболисты отправились в гостиницу, где их не менее радостно и горячо встретили болельщики.

Евро-2020: финал

Читайте такжеГлавный тренер сборной Англии назвал ответственного за поражение в финале Евро-2020Сборная Италии в серии пенальти переиграла Англию со счетом 3:2 после того, как основное и дополнительное время закончилось вничью 1:1.

Таким образом итальянцы во второй раз в истории выиграли чемпионат Европы по футболу.

Ранее сборная Италии побеждала в финале 1968 года.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц