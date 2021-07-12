Футболисты сборной Италии прилетели в Рим после победы над сборной Англии в финале Евро-2020. Болельщики их встречали песнями и восторженными криками.
В аэропорту Фьюмичино команду ждали около 200 болельщиков.
Первыми из самолета вышли главный тренер Роберто Манчини и капитан Джорджо Кьеллини, которые держали кубок победителя.
Затем футболисты отправились в гостиницу, где их не менее радостно и горячо встретили болельщики.
Евро-2020: финал
Читайте такжеГлавный тренер сборной Англии назвал ответственного за поражение в финале Евро-2020Сборная Италии в серии пенальти переиграла Англию со счетом 3:2 после того, как основное и дополнительное время закончилось вничью 1:1.
Таким образом итальянцы во второй раз в истории выиграли чемпионат Европы по футболу.
Ранее сборная Италии побеждала в финале 1968 года.
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