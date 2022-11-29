Две победы в стартовых турах позволили бразильцам досрочно выйти в плей-офф ЧМ-2022.

В понедельник, 28 ноября, в рамках второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу сборная Бразилии обыграла национальную команду Швейцарии.

Эта победа позволила "селесао" не только гарантировать себе выход в 1/8 финала турнира, но и установить новый рекорд чемпионатов мира.

Сборная Бразилии провела 17-й подряд поединок без поражений на стадии группового этапа чемпионатов мира.

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Таким образом, подопечные Тите превзошли исторический рекорд сборной Германии, беспроигрышная серия которой длилась 16 поединков в 1990-2010 годах, сообщает OptaFranz.

В последний раз сборная Бразилии проигрывала в групповом раунде чемпионатов мира еще на мундиале 1998 года, когда усутпила национальной команде Норвегии со счетом 1:2. С тех пор южноамериканцы в финальных частях чемпионатов мира выиграли 14 матчей и трижды сыграли вничью.

Добавим, что бразильцам покорилось еще одно выдающееся достижение. В первых двух играх ЧМ-2022 в Катаре (против Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0)) команда Тите не позволила соперникам нанести ни единого удара в створ своих ворот.

По данным OptaJose, подобное произошло только во второй раз за всю историю чемпионатов мира. Первой сборной, которой это удалось, была Франция на ЧМ-1998. Тогда французы на домашнем ЧМ сыграли против Южной Африки и Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что бразильцы могут улучшить свои достижения, так как сыграют еще один матч группового раунда на ЧМ-2022. В третьем туре "селесао" сыграют против национальной команды Камеруна. Матч запланирован на 2 декабря.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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