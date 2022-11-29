Три сборных уже забронировали себе места в 1/8 финала чемпионата мира.

С 25 по 28 ноября были сыграны поединки второго тура группового этапа ЧМ-2022 по футболу, который проходит в Катаре.

По итогам этого тура уже определились первые участники 1/8 финала турнира и стали известны сборные, которые досрочно потеряли шансы выйти из своих групп.

Так, в 1/8 финала ЧМ-2022 путевки уже завоевали: Франция, Бразилия и Португалия.

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В свою очередь, досрочно потеряли шансы выйти в плей-офф турнира национальные команды Катара и Канады.

ЧМ-2022: результаты матчей, 2 тур

Группа А

Катар - Сенегал - 1:3

Нидерланды - Эквадор - 1:1

Турнирная таблица

Группа B

Уэльс - Иран - 0:2

Англия - США - 0:0

Турнирная таблица

Группа C

Польша - Саудовская Аравия - 2:0

Аргентина - Мексика - 2:0

Турнирная таблица

Группа D

Тунис - Австралия - 0:1

Франция - Дания - 2:1

Турнирная таблица

Группа E

Япония - Коста-Рика - 0:1

Испания - Германия - 1:1

Турнирная таблица

Группа F

Бельгия - Марокко - 0:2

Хорватия - Канада - 4:1

Турнирная таблица

Группа G

Камерун - Сербия - 3:3

Бразилия - Швейцария - 1:0

Турнирная таблица

Группа H

Южная Корея - Гана - 2:3

Португалия - Уругвай - 2:0

Турнирная таблица

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу выйдут команды, занявшие в своих группах первые и вторые места.

Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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