С 25 по 28 ноября были сыграны поединки второго тура группового этапа ЧМ-2022 по футболу, который проходит в Катаре.
По итогам этого тура уже определились первые участники 1/8 финала турнира и стали известны сборные, которые досрочно потеряли шансы выйти из своих групп.
Так, в 1/8 финала ЧМ-2022 путевки уже завоевали: Франция, Бразилия и Португалия.
В свою очередь, досрочно потеряли шансы выйти в плей-офф турнира национальные команды Катара и Канады.
ЧМ-2022: результаты матчей, 2 тур
Группа А
Катар - Сенегал - 1:3
Нидерланды - Эквадор - 1:1
Турнирная таблица
Группа B
Уэльс - Иран - 0:2
Англия - США - 0:0
Турнирная таблица
Группа C
Польша - Саудовская Аравия - 2:0
Аргентина - Мексика - 2:0
Турнирная таблица
Группа D
Тунис - Австралия - 0:1
Франция - Дания - 2:1
Турнирная таблица
Группа E
Япония - Коста-Рика - 0:1
Испания - Германия - 1:1
Турнирная таблица
Группа F
Бельгия - Марокко - 0:2
Хорватия - Канада - 4:1
Турнирная таблица
Группа G
Камерун - Сербия - 3:3
Бразилия - Швейцария - 1:0
Турнирная таблица
Группа H
Южная Корея - Гана - 2:3
Португалия - Уругвай - 2:0
Турнирная таблица
Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу выйдут команды, занявшие в своих группах первые и вторые места.
Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.