В матче не сыграет основной полузащитник команды.

Основной полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Гойко Цимирот не сыграет в матче квалификации ЧМ-2022 против сборной Украины, который состоится сегодня, 12 октября.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина.

Как сообщил сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины, уже во Львове Цимироту сделали МРТ, по результатам которой был выявлен частичный надрыв задней мышцы голени. Цимирот, который является игроком бельгийского "Стандарда", будет вынужден пропустить около трех недель.

Цимирот выходил в основном составе сборной Боснии и Герцеговины во всех пяти матчах команды в текущем отборочном турнире на ЧМ.

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Украина - Босния и Герцеговина: перед матчем

Матч Украина - Босния и Герцеговина начнется в 21.45.

Сборная Украины в этом отборе еще не играла с боснийцами. "Желто-синим" предстоит провести против этой сборной два заключительных матча квалификации.

Перед этой игрой положение в группе D следующее: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Ранее сборная Украины на выезде обыграла Финляндию со счетом 2:1, а Босния и Герцеговина в гостях победила Казахстан со счетом 2:0.

Друг против друга украинцы и боснийцы в предыдущие годы не играли.

Главным арбитром на этот матч назначен немец Феликс Цвайер.

Появилось видео, как сборная Украины готовится к матчу против боснийской команды.

Автор: Антон Дударь