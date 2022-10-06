Главный тренер "Шахтера" признал, что мадридский гранд победил заслуженно.

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич высказался об игре своих подопечных в матче против "Реала" (1:2).

Приводит слова 48-летнего хорватского специалиста сайт "горняков".

"В этом матче было понемногу всего. Нам не хватило опыта, прежде всего в начале. Мы давали много свободного пространства "Реалу", который прекрасно действует в завершении атаки. Нам не хватает опыта именно таких матчей. Плюс, конечно, мы играли против лучшей команды мира, и этого нельзя скрывать. Но чем больше мы будем проводить таких матчей, тем лучше будем играть как команда.

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В некоторых аспектах и отрезках мы были не просто наравне с "Реалом", а иногда и превосходили соперника. Наши футболисты в некоторых моментах играли так, что лучшие футболисты "Реала" не могли их нейтрализовать. Это позволяет мне испытывать гордость и положительные эмоции, которые останутся со мной.

Мадрид выиграл заслуженно - они простили нам в некоторых моментах. Мудрик имел возможности, и в конце концов мы могли завершить матч вничью. Но адреналин, ощущаемый в такие мгновения, не позволил нам получить необходимый результат. Однако мы признаем, что играли против лучшей команды в мире, и понимаем: того, чего нам не хватило сегодня, может хватить против других команд.

Наши ребята могут выйти из храма футбола с высоко поднятой головой. Мы сделали гордыми всех болельщиков Украины, которые видели, как мы боролись, как мы пытались реализовать наши амбиции. И также благодарны нашим соотечественникам - мы берем с них пример: как они борются за свободу, так и мы бьемся на поле. И мы имеем гражданскую ответственность: продемонстрировать такую же борьбу и никогда не сдаваться. Мы должны только продолжать наши усилия", - сказал Йовичевич.

Реал - Шахтер: итоги матча