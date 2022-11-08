Поражение против "Райо Вальекано" стало для команды Карло Анчелотти первым в Ла Лиге.

В понедельник, 7 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу состоялся поединок, в котором "Райо Вальекано" принимал мадридский "Реал". Встреча прошла на стадионе "Кампо де Вальекас" в Мадриде.

Хозяева встречи вышли вперед уже на пятой минуте, когда Сантьяго Комесанья реализовал момент после передачи Франсиско Гарсии.

Мадридцы смогли сравнять счет только на 37-й минуте матча, когда Лука Модрич реализовал 11-метровый удар. Через четыре минуты Эдер Милитао после углового вывел "сливочных" вперед. Точный навес выполнил Марко Асенсио.

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Тем не менее, всего через три минуты уже "Райо Вальекано" сравнял счет благодаря голу с лёта Альваро Гарсии. Пас ему отдал Иси Паласон. На 61-й минуте главный тренер хозяев Андони Ираола был удален с бровки решением судьи. На 65-й минуте Тибо Куртуа парировал удар Оскара Трехо с пенальти, назначенного за игру Карвахаля рукой, однако арбитр принял решение, что 11-метровый необходимо перебить (вратарь раньше времени переступил линию ворот), и со второй попытки игрок "Райо Вальекано" смог вывести свою команду вперед.

"Сливочные" не сумели спасти эту встречу и потерпели первое поражение в этом сезоне испанского первенства.

"Райо Вальекано" - "Реал" - 3:2

Голы: Комесанья, 5, А. Гарсия, 44, Трехо, 67 (пен.) - Модрич, 37 (пен.), Милитао, 41

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балью, Лежен, Катена, Ф. Гарсия, Валентин, Комесанья (Сисс, 79), Паласон (Чаввария, 88), Трехо (Лопес, 71), А. Гарсия (Сальви, 88), Камельйо (Фалькао, 88)

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 85), Милитао, Алаба, Менди (Начо, 85), Вальверде, Чуамени (Камавинга, 69), Модрич (Мариано, 79), Асенсио, Родриго, Винисиус

Предупреждения: Катена, Трехо, Балью, Чаввария - Винисиус, Модрич, Карвахаль, Родриго, Васкес

Обзор матча:

После матча главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал первое поражение своей команды в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

"Нам не хватает свежести, но это нормально после большого количества матчей. Нам нужно сделать оценку первой части сезона. Сегодня нас беспокоит поражение, но у нас хорошее положение в чемпионате Испании и мы в 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь нужно хорошо завершить матч с Кадисом", - приводит слова Анчелотти AS.

После этой встречи "Реал" остался на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 32 очка. Отставание команды Карло Анчелотти от лидирующей "Барселоны" составляет два балла. "Райо Вальекано" благодаря этой победе набрал 21 очко и поднялся на восьмое место испанского чемпионата.

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