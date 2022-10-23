Андрей Лунин остался в запасе на матч против "Севильи".

В субботу, 22 октября, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде в рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу встретились "Реал" и "Севилья". Финальный свисток зафиксировал победу "сливочных" со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на пятой минуте: Винисиус Жуниор левым краем забежал в штрафную, поднял голову и прострелил на дальнюю штангу, откуда набежавший Модрич ударом в касание расстрелял ворота и забил в 450-м матче за мадридскую команду.

На 54-й минуте Гонсало Монтьель заметил рывок Ламелы в штрафную и сделал скрытую передачу, а Эрик протолкнул мяч мимо вышедшего из ворот Тибо Куртуа - 1:1.

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На 79-й минуте Лукас Васкес вновь вывел "Реал" вперед, а спустя две минуты Федерико Вальверде увеличил преимущество команды Карло Анчелотти.

"Реал" - "Севилья" - 3:1

Голы: Модрич, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 - Ламела, 54

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 77), Алаба (Начо, 86), Милитао, Менди (Рюдигер, 77), Модрич (Асенсио, 77), Кроос, Тчуамэни (Камавинга, 65), Вальверде, Винисиус, Родриго

"Севилья": Буну, Монтьель, Гудель, Маркао Тейшейра, Теллес, Ракитич (Рафа Мир, 76), Оливер Торрес (Гомес, 69), Жордан, Навас (Кармона, 67), Иско (Дилейни, 76), Ламела

Обзор матча:

Отметим, украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин не сыграл в данном матче, просидев весь матч на скамейке запасных.

После 11 туров Реал идет на первом месте с 31-м очком, а Севилья занимает 14-ю строчку, набрав 10 баллов.

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