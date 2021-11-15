Энес Сали сыграл за сборную Румынии в 15 лет.

Румынский полузащитник Энес Сали стал самым молодым дебютантом в истории европейских сборных в официальных играх.

Он сыграл в матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Румынии и Лихтенштейна (2:0) в возрасте 15 лет и 264 дней, сообщает Goal.com.

В этой встрече Сали вышел на замену на 82-й минуте игры.

Ранее самым молодым дебютантом европейских сборных в официальных матчах был норвежец Мартин Эдегор, который играл за свою национальную сборную в 15 лет и 301 день.

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Энес Сали: что о нем известно

Сали родился в Торонто и в детстве выступал в Канаде. В девять лет он отправился на стажировку в "Барселону". Каталонский клуб хотел подписать юного игрока, но не смог сделать это из-за ограничений ФИФА, связанных с возрастом.

Позже семья юного футболиста вернулась в Румынию, и сейчас Сали выступает за румынский клуб "Фарул".

Ранее Сали уже стал самым молодым автором гола в высшем дивизионе чемпионата Румынии. Всего в этом сезоне он провел за "Фарул" восемь матчей.

Автор: Антон Дударь