Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 14 ноября, положение команд

Сербия, Хорватия и Северная Македония одержали победы.

14 ноября состоялись заключительные поединки европейской квалификации на чемпионат мира-2022 для четырех отборочных групп. Результаты матчей Группа А Португалия - Сербия - 1:2 Люксембург - Ирландия - 0:3 Положение команд: Сербия - 20 очков (8 матчей), Португалия - 17 (8), Ирландия - 9 (8), Люксембург - 9 (8), Азербайджан - 1 (8) Группа В Испания - Швеция - 1:0 Греция - Косово - 1:1 Положение команд: Испания - 19 очков (8 матчей), Швеция - 15 (8), Греция - 10 (8), Грузия - 7 (8), Косово - 5 (8) Группа J Северная Македония - Исландия - 3:1 Армения - Германия - 1:4 Лихтенштейн - Румыния - 0:2 Положение команд: Германия - 27 очков (10 матчей), Северная Македония - 18 (10), Румыния - 17 (10), Армения - 12 (10), Исландия - 9 (10), Лихтенштейн - 1 (10) Группа Н Мальта - Словакия - 0:6 Словения - Кипр - 2:1 Хорватия - Россия - 1:0 Положение команд: Хорватия - 23 очка (10 матчей), Россия - 22 (10), Словакия - 14 (10), Словения - 14 (10), Кипр - 5 (10), Мальта - 5 (10) Читайте такжеЕвропейская квалификация ЧМ-2022: расписание матчей заключительного тура Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В семи матчах украинцы набрали 9 очков и занимают третье место в группе. Автор: Артем Будрин

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter