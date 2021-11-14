Северная Македония пробилась в стыковые матчи / фото REUTERS

14 ноября состоялись заключительные поединки европейской квалификации на чемпионат мира-2022 для четырех отборочных групп.

Результаты матчей

Группа А

Португалия - Сербия - 1:2

Люксембург - Ирландия - 0:3

Положение команд: Сербия - 20 очков (8 матчей), Португалия - 17 (8), Ирландия - 9 (8), Люксембург - 9 (8), Азербайджан - 1 (8)

Группа В

Испания - Швеция - 1:0

Греция - Косово - 1:1

Положение команд: Испания - 19 очков (8 матчей), Швеция - 15 (8), Греция - 10 (8), Грузия - 7 (8), Косово - 5 (8)

Группа J

Северная Македония - Исландия - 3:1

Армения - Германия - 1:4

Лихтенштейн - Румыния - 0:2

Положение команд: Германия - 27 очков (10 матчей), Северная Македония - 18 (10), Румыния - 17 (10), Армения - 12 (10), Исландия - 9 (10), Лихтенштейн - 1 (10)

Группа Н

Мальта - Словакия - 0:6

Словения - Кипр - 2:1

Хорватия - Россия - 1:0

Положение команд: Хорватия - 23 очка (10 матчей), Россия - 22 (10), Словакия - 14 (10), Словения - 14 (10), Кипр - 5 (10), Мальта - 5 (10)

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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

  • Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
  • От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. 
  • Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В семи матчах украинцы набрали 9 очков и занимают третье место в группе.

Автор: Артем Будрин