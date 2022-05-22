Новость о продлении ПСЖ соглашения с Мбаппе вызвала большой резонанс в футбольном мире.

Руководство Ла Лиги пожалуется в УЕФА на ПСЖ, который накануне объявил о продлении контракта с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе.

В Ла Лиге считают невозможным, когда клуб, показавший большие убытки в прошлых сезонах, может позволить себе потратить огромные деньги на контракт Мбаппе.

"Ла Лига хочет заявить о том, что соглашение такого рода ставит под угрозу экономическую стабильность европейского футбола, сотни тысяч рабочих мест, целостность соревнований - не только международных, но и внутренних.

Возмутительно то, что такой клуб, как ПСЖ, сообщивший в прошлом сезоне об убытках в размере более чем 220 млн евро и накопивший свыше 700 млн евро убытков за предшествующие периоды (при этом рапортуя о сомнительных спонсорских поступлениях), выплачивающий футболистам около 650 млн евро, способен заключить подобное соглашение, в то время как у клубов, которые могли бы подписать такого игрока без ущерба своему зарплатному фонду, такой возможности нет.

Ла Лига подаст жалобу на ПСЖ в УЕФА, административные и налоговые органы Франции и органы Европейского Союза с целью и дальше защищать экономическую экосистему европейского футбола и ее устойчивость.

В прошлом Ла Лига уже подавала в УЕФА жалобы на несоблюдение правил финансового фэйр-плей со стороны ПСЖ, и они были удовлетворены. УЕФА наложил санкции на клуб, а Спортивный арбитражный суд их отменил, приняв странное решение.

Ла Лига и многие другие европейские футбольные органы надеялись, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи, став членом исполкома УЕФА, руководителем Ассоциации европейских клубов, воздержится в дальнейшем от подобной практики и поймет, что она очень вредна, но все вышло наоборот. Инвестиции в ПСЖ должны быть немыслимыми, поскольку у него неприемлемый фонд заработной платы и колоссальные финансовые потери в прежние годы. Он нарушает действующие правила УЕФА и правила экономического контроля, действующие во Франции.

Такое поведение еще раз демонстрирует то, что государственные клубы не уважают и не хотят уважать правила такой важной сферы, как футбол. А правила эти необходимы для защиты сотен тысяч рабочих мест.

Такое поведение президента ПСЖ ставит европейский футбол под угрозу уровня создания Суперлиги Европы", – сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Напомним, ПСЖ в субботу объявил о заключении нового соглашения с 23-летним Мбаппе до 2025 года. По данным СМИ, руководство клуба выплатило ему 300 миллионов евро в качестве подъемных при подписании нового контракта, а зарплата форварда составит 100 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Мбаппе должен был перейти в мадриский "Реал". Француз заключил предварительное соглашение с испанским грандом, однако нарушил его и решил остаться в Париже.

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