Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе объявил о продлении контракта с французским клубом.
Об этом сообщает официальный сайт парижан.
Новое соглашение 23-летнего звездного форварда с клубом рассчитано до июня 2025 года.
Килиан Мбаппе прокомментировал продление контракта с ПСЖ:
"Я хотел бы объявить, что решил продлить контракт с ПСЖ и, конечно, очень рад этому. Я убежден, что смогу здесь продолжать расти, в клубе, который предоставляет мне все возможности для выступления на самом высоком уровне. Я также очень рад, что смогу продолжать играть во Франции, стране, где я родился, вырос и добивался успехов.
Я хотел бы поблагодарить президента Нассера Аль-Хелаифи за его доверие, понимание и терпение. Я также хотел бы поблагодарить всех болельщиков ПСЖ во Франции и во всем мире за их бесчисленные проявления любви, особенно в последние месяцы. Именно вместе, сплоченные и амбициозные, мы встретим невероятные вызовы", - цитирует Мбаппе официальный сайт ПСЖ.
Комментарий главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино:
"Я узнал о продлении контракта за несколько минут до официального объявления. Это очень важный шаг для клуба, мы очень рады. Я следил за ходом переговоров, были разные этапы. Мы действительно гордимся профессиональным развитием Килиана.
Раньше его постоянно критиковали, потому что Мбаппе не всегда удавалось полностью раскрыть свой потенциал, поэтому я очень доволен его прогрессом. Продление контракта с Мбаппе - результат работы президента и всего клуба. Килиан действительно отождествляет себя с клубом и городом", - приводит слова Почеттино L'Equipe.
Также продление контракта Мбаппе с ПСЖ прокомментировал бразильский форвард парижан Неймар:
"Килиан шикарен. Он - наше настоящее и будущее. Я очень рад, что он остается, не только потому, что он игрок команды, но и потому, что он мой друг!" - цитирует Неймара Get French Football News.
Новый контракт Мбаппе с ПСЖ: детали
Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире после продления контракта с ПСЖ. Об сообщает авторитетный журналист Танкреди Палмери в своем Твиттере.
Источник утверждает, зарплата француза в клубе по новому контракту будет составлять 93 млн евро. На втором месте в списке самых высокооплачиваемых футболистов в мире находится футболист ПСЖ Лионель Месси. Его зарплата составляет 35 млн евро. Замкнул тройку еще один форвард парижан Неймар с зарплатой в 30 млн евро. Кроме того, Мбаппе получил подписной бонус от ПСЖ в размере 300 млн евро.
Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в "Реал". Более того, утверждалось, что стороны уже согласовали контракт. Но потом в СМИ появилась информация, что француз решил остаться в команде, после того как ему сделали сверхщедрое предложение.
Килиан Мбаппе: карьера
- Мбаппе является воспитанником ФК "Монако". Дебютировал за "монегасков" форвард в 2015 году. Сыграл за "Монако" 60 матчей и забил 27 голов. Также отдал 16 ассистов.
- В 2017 году Мбаппе перешел в ПСЖ. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро.
- В этом сезоне чемпионата Франции Мбаппе забил 25 мячей и отдал 17 голевых передач.
- За национальную сборную Франции Мбаппе сыграл 54 матча и забил 26 голов. Он стал чемпионом мира в 2018 году на мундиале в России.