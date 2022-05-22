Французский нападающий связал свое будущее с парижским грандом.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе объявил о продлении контракта с французским клубом.

Об этом сообщает официальный сайт парижан.

Новое соглашение 23-летнего звездного форварда с клубом рассчитано до июня 2025 года.

Килиан Мбаппе прокомментировал продление контракта с ПСЖ:

"Я хотел бы объявить, что решил продлить контракт с ПСЖ и, конечно, очень рад этому. Я убежден, что смогу здесь продолжать расти, в клубе, который предоставляет мне все возможности для выступления на самом высоком уровне. Я также очень рад, что смогу продолжать играть во Франции, стране, где я родился, вырос и добивался успехов.

Я хотел бы поблагодарить президента Нассера Аль-Хелаифи за его доверие, понимание и терпение. Я также хотел бы поблагодарить всех болельщиков ПСЖ во Франции и во всем мире за их бесчисленные проявления любви, особенно в последние месяцы. Именно вместе, сплоченные и амбициозные, мы встретим невероятные вызовы", - цитирует Мбаппе официальный сайт ПСЖ.

Комментарий главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино:

"Я узнал о продлении контракта за несколько минут до официального объявления. Это очень важный шаг для клуба, мы очень рады. Я следил за ходом переговоров, были разные этапы. Мы действительно гордимся профессиональным развитием Килиана.

Раньше его постоянно критиковали, потому что Мбаппе не всегда удавалось полностью раскрыть свой потенциал, поэтому я очень доволен его прогрессом. Продление контракта с Мбаппе - результат работы президента и всего клуба. Килиан действительно отождествляет себя с клубом и городом", - приводит слова Почеттино L'Equipe.

Также продление контракта Мбаппе с ПСЖ прокомментировал бразильский форвард парижан Неймар:

"Килиан шикарен. Он - наше настоящее и будущее. Я очень рад, что он остается, не только потому, что он игрок команды, но и потому, что он мой друг!" - цитирует Неймара Get French Football News.

Новый контракт Мбаппе с ПСЖ: детали

Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире после продления контракта с ПСЖ. Об сообщает авторитетный журналист Танкреди Палмери в своем Твиттере.

Источник утверждает, зарплата француза в клубе по новому контракту будет составлять 93 млн евро. На втором месте в списке самых высокооплачиваемых футболистов в мире находится футболист ПСЖ Лионель Месси. Его зарплата составляет 35 млн евро. Замкнул тройку еще один форвард парижан Неймар с зарплатой в 30 млн евро. Кроме того, Мбаппе получил подписной бонус от ПСЖ в размере 300 млн евро.

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в "Реал". Более того, утверждалось, что стороны уже согласовали контракт. Но потом в СМИ появилась информация, что француз решил остаться в команде, после того как ему сделали сверхщедрое предложение.

Килиан Мбаппе: карьера