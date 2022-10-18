"Днепр-1" сумел вырвать победу над "Рухом" в компенсированное время.

В воскресенье, 16 октября, в рамках 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Рух" проиграл "Днепру-1" (2:3).

Поединок получился напряженным и зрелищным, а победу "Днепр-1" сумел вырвать на пятой компенсированной минуте ко второму тайму.

После финального свистка случился скандал. Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников и генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин устроили потасовку непосредственно на футбольном поле.

Видео дня

Как информирует Dynamo.kiev.ua, генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин после завершения матча оскорбил спортивного директора клуба "Днепр-1" Евгения Красникова в нецензурной форме, после чего и началась драка.

Сообщается, что причиной конфликта стало разочарование представителя "Руха" результатом матча, поскольку львовский клуб мог получить солидное финансовое вознаграждение от донецкого "Шахтера", если бы сумел отобрать очки у "Днепра-1". Согласно источникам, речь идет о сумме в размере 100 тысяч американских долларов.

Уже в раздевалке конфликт между представителями обоих клубов был урегулирован и улажен.

Добавим, что победа над "Рухом" позволила "Днепру-1" сохранить лидерство в турнирной таблице УПЛ. Команда Александра Кучера выиграла все шесть матчей в текущем сезоне, набрав 18 очков. "Шахтер" с 16 баллами идет на второй строчке. "Рух" набрал всего 4 очка за семь сыгранных матчей и занимает 13-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Украины "Рух" сыграет в гостях против "Ворсклы", а "Днепр-1" померяется силами с "Ингульцом". Оба поединка запланированы на 19 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: