Голы Зубкова, Мудрика и Сикана принесли "Шахтеру" победу над командой Мирчи Луческу.

В воскресенье, 16 октября, состоялся центральный поединок седьмого тура чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" принимал киевское "Динамо".

Поединок был лишь номинально домашним для "горняков" и проходил во Львове на стадионе "Арена-Львов". Завершилась игра со счетом 3:1.

Первыми счет в игре открыли футболисты Игора Йовичевича. На 29-й минуте встречи с передачи Лассины Траоре отличился Александр Зубков. На 45-й минуте встречи Лассина Траоре мог удвоить преимущество "горняков", но не смог реализовать пенальти. Первый тайм в итоге закончился с минимальным преимуществом донецкого коллектива.

В дебюте второго тайма футболистам "Динамо" удалось сравнять счет в игре. На 46-й минуте забил Ванат с передачи Виктора Цыганкова. Спустя две минуты Михаил Мудрик забил второй гол в ворота "Динамо" и вывел "горняков" вперед во второй раз.

На 69-й минуте игры киевляне остались в меньшинстве, удаление заработал Илья Забарный.

На 74-й минуте игры Даниил Сикан забил третий гол "Шахтера" с передачи Михаила Мудрика.

"Шахтер" - "Динамо" - 3:1

Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 - Ванат, 46

"Шахтер": Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Зубков, Судаков (Джурасек, 82), Степаненко (Назарина, 76), Бондаренко, Мудрик (Петряк, 81), Траоре (Сикан, 59)

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко (Дубинчак, 64), Забарный, Сирота, Тымчик (Кабаев, 64 (Попов, 76)), Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Шепелев (Гармаш, 64), Караваев, Ванат

Обзор матча:

Добавим, что в другом матче игрового дня "Днепр-1" одержал победу в зрелищном матче против львовского "Руха" со счетом 3:2.

Стоит отметить, что "Рух" заканчивал матч в девятером, после удалений Романа и Слюсара.

"Рух" - "Днепр-1" - 2:3

Голы: Довгий, 30, Таллес, 52 - Довбик, 45+1, с пенальти, Гуцуляк, 59, Логинов, 90+5

Удаления: Роман, 58, Слюсар, 78

Обзор матча:

Победа над "Рухом" позволила "Днепру-1" сохранить за собой первое место в турнирной таблице УПЛ. Команда Александра Кучера выиграла все 6 своих матчей и имеет в своем активе 18 очков.

Шахтер - Динамо: после матча

"Шахтер" и "Динамо" сыграли по шесть матчей в текущем сезоне УПЛ. "Горняки" в первом туре сыграли вничью с "Металлистом-1925" (0:0), затем одержали четыре победы подряд: "Кривбасс" (1:0), "Рух" (1:0), "Черноморец" (2:1), "Металлист" (6:1).

"Динамо" стартовало в новом сезоне УПЛ с двух поражений: "Днепр-1" (0:3), "Заря" (2:3). Затем команда Луческу одержала три подряд "сухие" победы: "Львов" (1:0), "Минай" (1:0), "Рух" (3:0).

Победа над "Динамо" позволила "Шахтеру" сохранить за собой второе место в турнирной таблице УПЛ и не отпустить в отрыв "Днепр-1". В активе "горняков" 16 очков.

Киевское "Динамо" осталось с 9 заработанными баллами по итогам этого тура и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре "Шахтер" сыграет против "Колоса" 19 октября, а "Динамо" померяется силами с "Металлистом" днем позже.

Вас также могут заинтересовать новости: