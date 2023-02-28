Руслан Ротань рассказал, кто войдет в тренерский штаб национальной команды.

Во вторник, 28 февраля, Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

Новый наставник "сине-желтых" сообщил, кто будет помогать ему готовить национальную команду страны к поединку отбора на Евро-2024 против Англии.

В интервью пресс-службе УАФ Ротань назвал специалистов, которые войдут в его тренерский штаб. Ассистентом будет Сергей Кравченко, физической подготовкой будут заниматься Евгений Барышников и Иван Баштовой, тренером вратарей будет Виталий Рева, а роли тренеров-аналитиков будут исполнять Евгений Гресь и Владимир Лазаренко.

Видео дня

Стоит отметить, что только два из вышеперечисленных коучей, а именно Кравченко и Гресь, работают с Ротанем в "Александрии".

Напомним, Руслан Ротань будет исполнять обязанности главного тренера национальной сборной Украины до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ.

Свой тренировочный лагерь сборная Украины начнет 19 марта. Базироваться "сине-желтые" будут в Лондоне. В рамках сбора Украина проведет спарринг с "Брентфордом".

Отбор на Евро-2024: с кем сыграет Украина

"Сине-желтые" в отборе на чемпионат Европы 2024 года сыграют в группе С против Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.

Стартует национальная команда Украины в отборе на Евро-2024 26 марта матчем против сборной Англии.

Все поединки сборной Украины в рамках отбора на Евро-2024 будут транслироваться на телеканале ICTV.

Вас также могут заинтересовать новости: