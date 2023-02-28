Ротань будет исполнять обязанности главного тренера "сине-желтых" до назначения Реброва.

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

Как сообщается на официальном сайте УАФ, соглашение с Ротанем будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ.

"Исполком Украинской ассоциации футбола согласился с предложением Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с Сергеем Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

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Таким образом, Руслан Ротань будет готовить сборную Украины к поединку отбора на Евро-2024 против национальной команды Англии. Игра пройдет на стадионе "Уэмбли" 26 марта.

Стоит отметить, что Ротань на данный момент является главным тренером сразу трех профессиональных команд. 41-летний специалист также возглавляет футбольный клуб "Александрия" и молодежную сборную Украины.

За свою карьеру в статусе главного тренера Руслан Ротань на момент назначения в национальную сборную Украины провел 39 матчей, одержал 18 побед.

Добавим, что предыдущим главным тренером сборной Украины был Александр Петраков. Его контракт с национальной командой истек в декабре 2022 года и УАФ приняла решение не продлевать соглашение. Сейчас 65-летний специалист возглавляет сборную Армении.

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