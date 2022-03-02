Хансйорг Висс заявил, что олигарх заявил слишком высокую цену.

Миллиардер Хансйорг Висс из Швейцарии заявил, что ему поступило предложение купить футбольный клуб "Челси", которым владеет российский миллиардер Роман Абрамович. Олигарх боится санкций.

Об э том сообщает The Guardian.

Абрамович может попасть под санкции Великобритании из-за нападения Российской Федерации на Украину. На этом фоне появилась информация о продаже ФК "Челси".

Висс указал, что ему предложили стать частью консорциума, в который войдут шесть-семь инвесторов, для покупки "Челси". При этом он указал, что Абрамович заявил слишком высокую цену.

"Абрамович пытается продать свои имения в Англии, он также хочет быстро избавиться от Челси. Я и еще три человека во вторник получили предложение купить Челси у Абрамовича. Я подожду четыре-пять дней. Абрамович сейчас просит слишком много. Вы знаете, Челси должен ему £2 млрд. Но у Челси нет денег", - заявил Висс.

Официального заявления от "Челси" пока что нет.

Напомним, что Абрамович купил футбольный клуб в 2003 году. За это время "Челси" пять раз выигрывал английскую Премьер-лигу, дважды Лигу чемпионов и дважды Лигу Европы.

В то же время Абрамович занимает 12 место в рейтинге самых богатых людей РФ по версии Forbes, а его состояние оценивается в 14,5 миллиарда долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, российский миллиардер и владелец британского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович продает свой роскошный дом в Лондоне, чтобы избежать санкций, введенных Британией против РФ за нападение на Украину.