Миллиардер Хансйорг Висс из Швейцарии заявил, что ему поступило предложение купить футбольный клуб "Челси", которым владеет российский миллиардер Роман Абрамович. Олигарх боится санкций.
Об э том сообщает The Guardian.
Абрамович может попасть под санкции Великобритании из-за нападения Российской Федерации на Украину. На этом фоне появилась информация о продаже ФК "Челси".
Висс указал, что ему предложили стать частью консорциума, в который войдут шесть-семь инвесторов, для покупки "Челси". При этом он указал, что Абрамович заявил слишком высокую цену.
"Абрамович пытается продать свои имения в Англии, он также хочет быстро избавиться от Челси. Я и еще три человека во вторник получили предложение купить Челси у Абрамовича. Я подожду четыре-пять дней. Абрамович сейчас просит слишком много. Вы знаете, Челси должен ему £2 млрд. Но у Челси нет денег", - заявил Висс.
Официального заявления от "Челси" пока что нет.
Напомним, что Абрамович купил футбольный клуб в 2003 году. За это время "Челси" пять раз выигрывал английскую Премьер-лигу, дважды Лигу чемпионов и дважды Лигу Европы.
В то же время Абрамович занимает 12 место в рейтинге самых богатых людей РФ по версии Forbes, а его состояние оценивается в 14,5 миллиарда долларов.
Как ранее сообщал УНИАН, российский миллиардер и владелец британского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович продает свой роскошный дом в Лондоне, чтобы избежать санкций, введенных Британией против РФ за нападение на Украину.