По всем фронтам враг несет потери.

Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался от управления лондонским футбольным клубом "Челси".

На официальном сайте "Челси" появилось соответствующее заявление.

"На протяжении почти 20 лет я рассматривал свою роль как роль хранителя клуба, чья задача заключается в том, чтобы сегодня мы достигали столь большого успеха, насколько это возможно, а также строили свое будущее, при этом играя положительную роль в наших сообществах.

Я всегда принимал решения, руководствуясь наилучшими интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно поэтому я сегодня передаю управление клубом опекунам благотворительного фонда "Челси".

Я считаю, что сейчас они находятся в лучшем положении для того, чтобы заботиться об интересах клуба, футболистов, персонала и болельщиков", - сказано в заявлении Абрамовича.

Отметим, что олигарх приобрел "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов. В его эпоху лондонцы дважды выиграли Лигу чемпионов. "Челси" как актив оценивается в 1,9 млрд евро. Среди претендентов на покупку клуба множество различных инвесторов.

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