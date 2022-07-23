Более 250 тысяч евро может заработать "Уфа".

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что клуб претендует на долю от суммы трансфера Александра Зинченко из "Ман Сити" в "Арсенал".

"Закон есть закон, там выйдет более 250 тысяч евро. Обсуждался ли вопрос о компенсации с Российским футбольным союзом? Нет. Есть закон, он трактуется и все. Компенсацию мы получим. Там может быть задержка из-за того, что есть сейчас. А все остальное работает", - сказал Газизов для российских СМИ.

Зинченко играл за "Уфу" с февраля 2015 года по июль 2016 года. Согласно регламенту ФИФА, в случае перехода игрока в новую команду 5% от суммы трансфера должно быть перечислено школам, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет, 0,25% суммы перечисляется за каждый год воспитания в возрасте от 12 до 15 лет, 0,5% – за каждый год в возрасте 16-23 лет.

Напомним, в это межсезонье "Ман Сити" продал Зинченко в "Арсенал" за 30 миллионов фунтов стерлингов.

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