Криштиану Роналду забил 14 голов за "Аль-Наср" в 13 играх текущего сезона.

Во вторник, 24 октября, состоялся поединок третьего тура группового раунда азиатской Лиги чемпионов, в котором "Аль-Наср" принимал катарский "Аль-Духаиль".

Игра проходила на стадионе "Аль-Аввал Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой хозяев поля.

Главным героем этого поединка стал звездный нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду. 38-летний португалец забил два шедевральных гола и отдал голевую передачу, чем помог своей команде одержать победу со счетом 4:3.

Отметим, что по одному голу в составе саудовского клуба забили Андерсон Талиска и Садио Мане. В составе катарского клуба голевую передачу отдал экс-звезда "Ливерпуля" и "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

"Аль-Наср" - "Аль-Духаиль" - 4:3

Голы: Талиска, 25, Мане, 56, Роналду, 61, 81 - Мохаммад, 63, Али, 67, Олунга, 85

Обзор матча:

Стоит отметить, что Криштиану Роналду в текущем сезоне находится в фантастической форме. Португалец в 13 матчах за "Аль-Наср" забил 14 голов и отдал 7 голевых передач.

В турнирной таблице группы E азиатской Лиги чемпионов "Аль-Наср" идет на первом месте, выиграв три из трех матчей. На второй строчке с 6 баллами идет "Персеполис". У "Аль-Духаиля" и "Истиклола" по 1 набранному очку.

Вас также могут заинтересовать новости: