Звездный нападающий уже вернулся в "Манчестер Юнайтед".

Португальский нападающий Криштиану Роналду написал письмо болельщикам "Ювентуса" после того, как стало известно о его трансфере в "Манчестер Юнайтед".

Роналду попрощался с "Юве" на своей странице в Instagram.

"Я ухожу из замечательного клуба, крупнейшего в Италии и, безусловно, одного из самых значимых во всей Европе. Я отдавал свои сердце и душу за "Ювентус", и я всегда буду любить Турин, до конца моих дней. Болельщики "Ювентуса" всегда уважали меня, и я старался отблагодарить их за это уважение, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, в каждом турнире", - написал португалец.

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Он подчеркнул, что добился с клубом не всего, чего хотел, но останется в его истории:

"Мы все можем оглянуться назад и понять, что достигли отличных результатов. Не всего, чего хотели, но все же вместе мы написали довольно красивую историю. Я всегда буду одним из вас. Теперь вы часть моей истории, а я чувствую себя частью вашей. Италия, "Ювентус", Турин, болельщики, вы всегда будете в моем сердце".

Также португалец разместил прощальное видео.

Трансфер Роналду из "Ювентуса" в "МЮ": что известно

22 августа звездный нападающий остался в запасе "Ювентуса" на матч 1-го тура Серии А и вышел только на замену. В СМИ появилась информация, что это связано с желанием Роналду покинуть клуб.

СМИ сообщали, что Роналду может перейти в "Манчестер Сити", но этот переход сорвался.

27 августа Роналду появился на тренировке "Ювентуса", чтобы попрощаться с одноклубниками. В этот же день форвард покинул Турин.

По неофициальным данным, "МЮ" заплатит "Ювентусу" до 25 миллионов евро. Контракт португальца будет рассчитан на два года. Он будет зарабатывать 25 миллионов фунтов в год.

Автор: Антон Дударь