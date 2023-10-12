Португалец Криштиану Роналду нарушил законы Ирана.

Звездному нападающему "Аль-Насра" Криштиану Роналду грозит наказание в виде получения 99 ударов кнутом.

Как сообщает Index HR, наказание будет исполнено в том случае, если поргугальский футболист вновь посетит Иран.

По данным источника, причиной наказания стал недавний поступок Криштиану.

Видео дня

Недавно Роналду посетил Иран, где "Аль-Наср" играл против "Персеполиса" в рамках Лиги чемпионов Азии. Накануне игры португалец решил воплотить мечту иранской художницы Фатимы. Женщина, имеющая ограниченные физические возможности, всегда хотела встретиться с нападающим сборной Португалии.

Криштиану Роналду реализовал ее мечту и встретился с ней. В ходе встречи звездный футболист обнял и поцеловал Фатиму. Однако в Иране обнять и поцеловать незнакомую женщину является суровым нарушениям законов страны.

Накануне Роналду получил заочный вердикт - 99 ударов кнутом, если он когда-нибудь снова вернется в Иран.

Добавим, что в нынешнем сезоне Криштиану Роналду забил 11 голов и отдал шесть голевых передач в 11 играх за "Аль-Наср" во всех турнирах.

Вас также могут заинтересовать новости: