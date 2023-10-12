Британский боксер Рикки Хаттон рассказал о бое своей мечты.

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикки Хаттон заявил, что хотел бы провести бой против звездного нападающего "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

45-летний британец назвал легендарного португальского футболиста соперником своей мечты.

"Кто мой соперник мечты? Криштиану Роналду. Когда-то он играл за "Манчестер Юнайтед". Болельщики "Юнайтед" любят его, он хорош, поэтому почему бы не дать ему пощечину? Мне нужно было сначала его поймать, но он стал футбольным игроком, не так ли?

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Если среди боксеров Роберто Дюран был моим фаворитом всех времен. Было бы интересно выйти с ним на ринг и узнать, насколько он хорош. Это была бы очень болезненная ночь на ринге. Думаю, что Роналду или Дюран были бы двумя поединками моей мечты", - приводит слова Хаттона talkSPORT.

Отметим, что Рикки Хаттон в свое время был чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBF, WBA, IBO, а также владел чемпионскими поясами WBA, IBO в полусреднем весе.

В послужном списке британца 45 побед (32 нокаутом) и 3 поражения в 48 боях на профи-ринге. Профессиональную карьеру Хаттон завершил в 2012 году. Свой последний бой он проиграл Вячеславу Сенченко. Украинец нокаутировал Рикки в девятом раунде.

Криштиану Роналду с 2023 года выступает за саудовский "Аль-Наср". В текущем сезоне 38-летний португалец сыграл 8 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии и забил 10 голов.

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