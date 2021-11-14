Легендарный француз продолжает находиться в творческом отпуске.

"Манчестер Юнайтед" намерен уволить Уле-Гуннара Сульшера и пригласить Зинедина Зидана на пост тренера "красных дьяволов".

Об этом сообщает The Times.

49-летний Зидан колеблется насчет того, стоит ли ему возглавить "Манчестер Юнайтед". Руководство клуба в качестве аргумента убеждает француза прийти в "МЮ", ведь там знакомы ему по работе в "Реале" Криштиану Роналду и Рафаэль Варан.

Роналду сообщил руководству, что он не против прихода Зидана.

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс также фигурирует в списке кандидатов на пост тренера "Ман Юнайтед".

Напомним, что 24 октября "дьяволы" позорно пропустили 5 голов от "Ливерпуля". После этого тренер манкунианцев Сульшер оказался под угрозой отставки.

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Уле-Гуннар Сульшер: карьера в "Манчестер Юнайтед"

Сульшер принял команду зимой 2018 года после провального периода Жозе Моуринью.

В сезоне 2019/20 Сульшер привел "МЮ" к бронзовым медалям чемпионата Англии, а в прошлом сезоне - к серебряным. Также вместе с норвежцем "дьяволы" играли в финале Лиги Европы сезона 2020/21, где уступили "Вильярреалу".

В июле "Юнайтед" подписал с Сульшером новый контракт на 3 года.

Автор: Артем Будрин