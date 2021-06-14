Знаменитый француз пришел поболеть за своего сына, а наткнулся на дерзкого репортера.

Зинедин Зидан, который недавно покинул мадридский "Реал", посетил финал плей-офф Сегунды между "Райо Вальекано" и "Жироной" (1:2).

Специалист пришел поддержать своего сына, Люку, выступающего за "Райо Вальекано".

После финального свистка к "Зизу" подошел корреспондент издания GOL Серджио Киранте. Он попросил прокомментировать Зидана решение покинуть "Реал" и опубликованое открытое письмо. Зинедин игнорировал работника прессы, но терпение лопнуло и он ответил навязчивому собеседнику:

"Ты собираешься задавать мне одни и те же дурацкие вопросы? Твоя работа - это позор. Я знаю тебя, а ты - меня. Всегда все по одному и тому же сценарию. Давай, пошли сюда, поговорим без камер".

Слова француза приводит onzemondial.

Уже известно, кто заменит Зидана на посту главного тренера "сливочных".

Зинедин Зидан: карьера в "Реале"

48-летний специалист возглавлял "Реал" дважды. В первую каденцию с 2016 по 2018 год "Зизу" трижды подряд победил в Лиге чемпионов, а также взял Ла Лигу в сезоне 2016/17.

В конце сезона 2017/18 Зидан покинул "Реал", но после неудач его наследников Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари, Перес и Зидан вновь договорились о сотрудничестве. Зинедин во второй раз вернулся в марте 2019 года.

Во время второй каденции француз привел команду к чемпионству в Испании в сезоне 2019/20, а также до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.

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Автор: Артем Будрин