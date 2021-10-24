Манкунианцы потерпели разгромное поражение на "Олд Траффорд".

В рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Ливерпуль". Гости одержали победу с унизительным для хозяев поля счетом 5:0.

Уже к перерыву в воротах "МЮ" побывало четыре гола, а во втором тайме Мохамед Салах оформил хет-трик.

Стоит отметить, что все пять голов "Ливерпуль" забил, когда команды играли в равных составах. Уже после этого Поль Погба получил прямую красную карточку, причем всего через 14 минут после выхода на замену.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" - 0:5

Голы: Кейта, 5, Жота, 13, Салах, 38, 45+5, 50

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"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред, Гринвуд (Погба,45), Фернандеш (Кавани, 62), Рашфорд (Далот, 62), Роналду

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Милнер (Джонс, 27), Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64), Салах, Фирмино (Мане,75), Жота

Предупреждения: Шоу, Роналду, Фред, Ван-Биссака, Магуайр, Фернандеш

Удаление: Погба, 60

Видеообзор матча

АПЛ: положение команд

"Ливерпуль" набрал 21 очко после девяти туров и занимает второе место в таблице АПЛ. Мерсисайдцы на одно очко отстают от "Челси" и на одно опережают "Ман Сити".

"Манчестер Юнайтед", у которого 14 очков, занимает седьмое место.

Автор: Антон Дударь