Ромелу Лукаку снова будет работать под руководством Жозе Моуринью.

"Рома" объявила о переходе бельгийского центрального нападающего Ромелу Лукаку.

Указано, что римский клуб арендовал игрока у "Челси". Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. Он будет выступать за новую команду под 90-м номером, информирует официальный сайт "Ромы".

5 миллионов фунтов получит "Челси" за эту аренду, а "Рома" будет платить зарплату Лукаку в размере 6 миллионов фунтов в год.

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Прошлый сезон Лукаку отыграл на правах аренды за "Интер", забив 14 голов и отдав 7 результативных передач в 37 матчах.

Ромелу Лукаку: карьера и достижения

Ранее Лукаку успел поиграть за "Андерлехт", "Челси", "Вест Бромвич", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

Он становился чемпионом Бельгии и чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок Англии.

За сборную Бельгии Лукаку провел 108 матчей, забив 75 голов. В его активе бронза чемпионата мира 2018 года. Лукаку - лучший бомбардир в истории национальной сборной Бельгии.

Летом 2021 года Лукаку после успешного сезона в "Интере" вернулся в "Челси" - стоимость трансфера тогда составила 115 миллионов евро. Однако в Лондоне бельгиец не заиграл и попросился обратно в Милан к "Интеру".

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