Ромелу Лукаку уже не первый раз стал жертвой расизма в Италии.

В Италии произошел очередной расистский скандал вокруг бывшего нападающего "Интера" Ромелу Лукаку.

В ходе телепередачи на телеканале Telelombardia местный журналист и болельщик "Интера" Луиджи Фурини позволил себе расистское высказывание в сторону Лукаку.

Фурини пытался оправдать свой поступок тем, что употребленное им слово "негр" часто используется в рэп-музыке, но издание Football Italia отмечает, что на самом деле журналист произнес "итальянский вариант слова, который имеет уничижительный и унижающий оттенок".

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Позже на инцидент отреагировал директор Telelombardia Фабио Равеццани:

"Не стоит шутить с расистскими словами (независимо от этимологии). Мы не признаем ошибок и недоразумений. И запоздалых извинений недостаточно. Мы сожалеем, что такой коллега, как Фурини, допустил такую серьезную ошибку. Немедленных действий не избежать".

Напомним, Лукаку уже не впервые стал жертвой расизма в Италии. В апреле этого года произошел громкий скандал, когда Ромелу отпраздновал гол "Ювентусу", прижав палец к губам из-за расистских лозунгов в его адрес. За тот жест арбитр удалил бельгийца.

Сейчас Лукаку близок к переходу в "Рому", хотя длительное время вел переговоры с "Ювентусом".

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