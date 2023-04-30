Победу "Интеру" принесли голы Лаутаро Мартинеса и Робина Госенса.

В воскресенье, 30 апреля, состоялся поединок 32-го тура итальянской Серии А, в котором миланский "Интер" принимал на своем поле римский "Лацио".

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Гости вышли вперед на 30-й минуте первого тайма - гол забил полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон.

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В конце матча "Интеру" удалось совершить мощный камбэк и разбить соперника. Сначала на 78-й минуте матча арегнтинский форвард Лаутаро Мартинес сравнял счет. Затем Робин Госенс вывел "Интер" вперед, а на 90-й минуте Лаутаро Мартинес оформил дубль и установил финальный счет на табло.

"Интер" - "Лацио" - 3:1

Голы: Мартинес, 78, 90, Госенс, 83 - Фелипе Андерсон, 30

"Интер": Онана, Дармиан, Д'Амброзио (Думфрис, 46), Ачерби, Бастони (Гозенс, 71; де Врей, 86), Димарко, Мхитарян (Чалханоглу, 61), Брозович, Барелла, Корреа (Мартинес, 61), Лукаку

"Лацио": Проведель, Марушич (Пеллегрини, 86), Романьоли, Казале, Хюсай (Ладзари, 86), Луис Альберто, Катальди (Весино, 51), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле (Педро, 68)

Предупреждение: Д`Амброзио, 35, Бастони, 62 - Дзакканьи, 20, Марушич, 82

Обзор матча:

В нынешнем сезоне чемпионата Италии "Лацио" располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 61 очко в 32 матчах. "Интер" находится на четвертом месте с 57 очками.

Стоит отметить, что 30 апреля "Наполи" сыграет с "Салернитаной". В случае победы неаполитанцы досрочно станут чемпионами Италии, так как отрыв от конкурентов за шесть туров до конца составит более 18 очков.

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