"Интер" пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против "Милана".

В среду, 19 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между миланским "Интером" и "Бенфикой".

Встреча проходила в Италии на знаменитом стадионе "Джузеппе Меацца" и завершился вничью со счетом 3:3.

Счет в игре был открыт в начале первого тайма - на 14-й минуте с передачи Лаутаро Мартинеса забил полузащитник "Интера" Николо Барелла. На 38-й минуте полузащитник "Бенфики" Фредрик Эурснес сравнял счет в матче. Ему ассистировал Рафа Силва.

Видео дня

"Интеру" удалось выйти вперед во второй раз на 65-й минуте - гол с паса Федерико Димарко забил Лаутаро Мартинес. На 73-й минуте игры Хоакин Корреа удвоил преимущество своей команды, забив с передачи все того же Федерико Димарко.

На 86-й минуте защитник португальской команды Антониу Силва отквитал один мяч с передачи Гримальдо. На 90+5-й минуте матча 25-летний нападающий "Бенфики" Петар Муса забил третий мяч в ворота "Интера", установив итоговый счет на табло.

"Интер" - "Бенфика" - 3:3

Голы: Барелла, 14, Лаутаро, 65, Корреа, 78 - Аурснес, 38, Силва, 86, Муса, 90+5

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони (Д'Амброзио 80), Дюмфрис, Барелла (Чалханоглу 76), Брозович, Мхитарян, Димарко (Госенс 80), Лаутаро (Корреа 76), Джеко (Лукаку 76)

"Бенфика": Влаходимос, Жилберту (Нерес 46), Антонио Силва, Отаменди, Гримальдо, Флорентину, Шикинью (Невес 80), Рафа Силва (Муса 80), Жоау Мариу (Шельдеруп 89), Аурснес, Рамуш (Гуэдэш 74)

Предупреждения: Рафа Силва 49, Муса 81, Нерес 90+5

Обзор матча:

Напомним, "Интер" выиграл у "Бенфики" в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей миланский клуб выиграл со счетом 5:3 и вышел в полуфинал турнира.

В 1/2 финала Лиги чемпионов "Интер" сыграет против "Милана".

Вас также могут заинтересовать новости: