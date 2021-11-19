Похоже, "Манчестер Юнайтед" в скором будущем получит нового главного тренера.

Руководители "Манчестер Юнайтед" приняли решение уволить норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера первой команды "красных дьяволов". А вот кто придет на его место, пока что остается под вопросом.

Как информирует издание Manchester Evening News, боссы "МЮ" вынесли принципиальный вердикт, что Сульшера стоит сменить. Однако, как отмечается, решительные действия будут предприняты только после того, как удастся подобрать подходящего специалиста на замену.

Минувшим летом контракт норвежца переподписали до окончания сезона 2023/2024, но руководство "красных дьяволов" осознало, что это был неправильный шаг. Даже после прихода Криштиану Роналду "Юнайтед" занимает шестое место в чемпионате Англии.

Читайте такжеПоддержал бездомных: тренер клуба АПЛ ночевал на улице (фото)Ранее сообщалось, что правление клуба поддерживает тренера. При этом в СМИ фигурировали сообщения о том, что руководство манчестерского клуба считает, что на каком-то этапе нынешнего сезона увольнение норвежца будет неизбежным. Важным фактором в продолжении сотрудничества с Сульшером являлись результаты "красных дьяволов" в Лиге чемпионов.

Стоит также отметить, что в случае досрочного расторжения контракта, Сульшер получит солидную компенсацию от "Манчестер Юнайтед".

Среди потенциальных кандидатов на замену Сульшеру в "МЮ" считают наставника "Лестера" Брендана Роджерса. А вот на втором месте значится Зинедин Зидан.

Напомним, что 24 октября "дьяволы" позорно пропустили 5 голов от "Ливерпуля". После этого тренер манкунианцев Сульшер оказался под угрозой отставки.

Уле-Гуннар Сульшер: карьера в "Манчестер Юнайтед"

Сульшер принял команду зимой 2018 года после провального периода Жозе Моуринью.

В сезоне 2019/20 Сульшер привел "МЮ" к бронзовым медалям чемпионата Англии, а в прошлом сезоне - к серебряным. Также вместе с норвежцем "дьяволы" играли в финале Лиги Европы сезона 2020/21, где уступили "Вильярреалу".

После 11 туров в английской Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" идет всего на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата с 17 очками в активе. За 4 матча в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 "МЮ" набрал 7 очков, команда находится на 1-м месте в группе F.

Автор: Владимир Медяник