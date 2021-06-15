Португалец установил рекорд, выйдя на поле в матче с Венгрией.

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, который вышел на поле в матче Венгрия - Португалия на Евро-2020, установил рекорд чемпионатов Европы.

Как сообщает УЕФА в Twitter, Роналду - первый в истории футболист, который сыграл на пяти чемпионатах Европы.

Нападающий дебютировал на Евро еще в 2004 году в 19 лет. Затем он также играл на Евро в 2008, 2012 и 2016 годах, когда Португалия стала чемпионом Европы.

Роналду может также стать первым футболистом в истории, которому удастся забить на пяти чемпионатах Европы.

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Криштиану Роналду: карьера в сборной

Криштиану Роналду провел за сборную Португалии 175 матчей, в которых забил 104 гола.

Он является рекордсменом португальской сборной как по проведенным матчам, так и по забитым голам.

Вместе с Португалией Роналду выигрывал чемпионат Европы в 2016 году, становился серебряным призером (в 2004-м) и бронзовым (в 2012-м). Кроме того, в 2019 году он выиграл Лигу наций УЕФА.

Роналду осталось забить 5 голов, чтобы повторить мировой рекорд иранца Али Даеи по количеству голов за сборную.

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Автор: Антон Дударь