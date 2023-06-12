Сергей Ребров верит, что Украина сможет пробиться на чемпионат Европы.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о шансах "сине-желтых" пробиться в финальную часть Евро-2024 по футболу, которая пройдет в Германии.

По мнению 49-летнего специалиста, Украина может квалифицироваться на будущий чемпионат Европы.

"Мы все верим в то, что сможем квалифицироваться. У нас очень сложная группа, мы уже начали выступление в ней. Опять же, важно, что мы представляем Украину в Европе. Очень важно концентрироваться на каждом матче, стараться в каждой игре брать очки, двигаться шаг за шагом", - сказал Ребров на пресс-конференции накануне матча с Германией.

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Кроме того, Сергей Ребров рассказал, почему он решил вернуться в Украину после нескольких лет работы в ОАЭ.

"Я работал в ОАЭ, считаю, это были успешные годы. Я хотел вернуться в Украину. Я работал шесть лет за границей, конечно, это было интересно. В любом случае, мое сердце с Украиной, поэтому в этот период я решил вернуться и работать в национальной сборной", - отметил тренер.

Напомним, в отборе на ЧЕ-2024 сборная Украины играет в группе с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой.

Свой первый матч отбора на континентальное первенство "сине-желтые" проиграли сборной Англии (0:2). В этой игре командой руководил временный тренер Руслан Ротань.

После контрольного матча против Германии украинская сборная сыграет два матча в рамках отбора на Евро-2204: против Северной Македонии и Мальты. Игры запланированы на 16 и 19 июня соответственно.

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