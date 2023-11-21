Сборная Украины не смогла завоевать прямую путевку на чемпионат Европы.

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграла вничью против Италии в рамках 10-го тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал игру своих подопечных, отметив выступление сборной на фоне действующего чемпиона Европы.

"Поблагодарил игроков, они сделали все, план на игру выполнили. В первом тайме сдерживали соперника, во втором больше атаковали. Ребята расстроены, они показали достойную игру против чемпиона Европы.

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У нас была тяжелая группа, мы набрали столько же очков, как и Италия. К сожалению, мы не прошли дальше, но еще есть шанс и я думаю что этот отборочный цикл был очень неплохим. Перспектива у команды есть. Смотрю с оптимизмом в будущее, в этой игре была команда, которая хотела пройти дальше", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок Украина - Италия завершился вничью со счетом 0:0. Этого резальутат "сине-желтым" не хватило, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024 по футболу.

Из группы C прямые путевки на чемпионат Европы получили Англия и Италия. Украина набрала такое же количество очков, как и Италия, но уступила "Скуадре Адзурре" по дополнительным показателям и заняла третье место.

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