Андрей Ярмоленко тренируется в общей группе.

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины сыграет против Италии поединок 6-го тура квалификации Евро-2024.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров рассказал, сможет ли в игре против "Скуадры Адзурры" сыграть капитан украинской команды Андрей Ярмоленко.

"Есть небольшие повреждения, но насколько я вижу - все тренируются. После тренировки мы посмотрим и решим. У нас есть 22 полевых игрока и 3 вратаря. До тренировки нет никаких повреждений, кроме микротравм, которые не очень мешают игрокам.

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Физическое состояние команды? Сейчас нет никакой нагрузки, игроки восстанавливаются. Тренировка будет больше для ознакомления с полем. Нет никакой нагрузки, только восстановление.

Можно ли ожидать выхода Андрея Ярмоленко в матче с Италией? Андрей тренируется. Вы видели, что он был на замене. К сожалению, у него нет практики. Последние 3-4 дня он тренируется в общей группе. Считаю, что его появление завтра вполне возможно", – приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, Андрей Ярмоленко травмировался еще в августе накануне первого матча "Динамо" против "Бешикташа" в Лиге конференций.

На матче против Англии Ярмоленко был в заявки, но на поле его Сергей Ребров не выпускал. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

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