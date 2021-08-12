Украинский специалист Сергей Ребров ответил на вопрос о предложении возглавить сборную Украины.

Реброва цитирует официальный сайт клуба "Аль-Айн", который украинский тренер возглавляет сейчас.

"Конечно же, я был бы счастлив возглавить свою родную национальную сборную. Но сейчас я здесь, и я выполняю свой контракт. В случае, если клуб решит, что я должен уйти, я несомненно приму предложение от национальной сборной Украины", - сказал Ребров.