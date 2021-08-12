Украинский специалист Сергей Ребров ответил на вопрос о предложении возглавить сборную Украины.
Реброва цитирует официальный сайт клуба "Аль-Айн", который украинский тренер возглавляет сейчас.
"Конечно же, я был бы счастлив возглавить свою родную национальную сборную. Но сейчас я здесь, и я выполняю свой контракт. В случае, если клуб решит, что я должен уйти, я несомненно приму предложение от национальной сборной Украины", - сказал Ребров.
Ранее "Аль-Айн" опубликовал фото, на которых можно увидеть, что Ребров находится в расположении клуба и готовит команду к сезону.
Напомним, Ребров считался главным кандидатом на замену Андрея Шевченко в сборной Украины.
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Смена тренера в сборной Украины: главное
Андрей Шевченко 1 августа сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.
СМИ назвали причины, по которым Шевченко покинул свой пост.
Сначала главным кандидатом на пост тренера сборной назывался Мирон Маркевич, но затем специалист сообщил, что ему "даже не предлагали эту должность". При этом Маркевич подчеркнул, что новым тренером сборной станет Сергей Ребров, который этим летом подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.
В УАФ обещали назвать нового наставника команды 9 августа, но все еще не сделали это.
Также СМИ назвали запасной вариант УАФ на случай, если не удастся договориться с Ребровым.