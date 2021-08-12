Украинский тренер готовит "Аль-Айн" к новому сезону.

Сергей Ребров, которого называют главным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины, находится в расположении "Аль-Айна" в ОАЭ.

Он готовит команду к новому сезону. 11 августа команда начала сбор в Дубае.

Клубная пресс-служба "Аль-Айна" опубликовала фото с тренировочных занятий команды, а также клубного мероприятия. На них можно увидеть Реброва.

Ранее СМИ сообщали, что Ребров ведет переговоры, чтобы разорвать контракт с "Аль-Айном".

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Смена тренера в сборной Украины: главное

Андрей Шевченко 1 августа сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.

СМИ назвали причины, по которым Шевченко покинул свой пост.

Сначала главным кандидатом на пост тренера сборной назывался Мирон Маркевич, но затем специалист сообщил, что ему "даже не предлагали эту должность". При этом Маркевич подчеркнул, что новым тренером сборной станет Сергей Ребров, который этим летом подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.

В УАФ обещали назвать нового наставника команды 9 августа, но все еще не сделали это.

Также СМИ назвали запасной вариант УАФ на случай, если не удастся договориться с Ребровым.

Автор: Антон Дударь