Главный тренер национальной команды поздравил команду Руслана Ротаня с выходом в полуфинал турнира.

В воскресенье, 2 июля, молодежная сборная Украины выиграла у Франции в 1/4 финала Евро-2023 по футболу.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на триумф молодежной команды. 49-летний специалист поздравил команду Руслана Ротаня с выходом в полуфинал молодежного первенства и завоеванием путевки на Олимпиаду-2024.

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"Выход в полуфинал Евро и победа над одной из сильнейших команд турнира - очень весомый повод поздравить всех причастных к нашей молодежной сборной.

Заслуженно добытая путевка в 1/2 финала этого турнира и на Олимпийские игры - прежде всего заслуга Руслана Петровича и его тренерского штаба за правильно выбранный план на эту игру и игроков за его удачное выполнение.

Знаю, что для вас всех это никак не повод остановиться на достигнутом, так что мы все продолжаем болеть за вас и ждем среду", - написал Ребров в Instagram.

Напомним, подопечные Руслана Ротаня выиграли у Франции со счетом 3:1. "Сине-желтые" проигрывали по ходу матча, пропустив на 19-й минуте гол от Райана Шерки, но смогли собраться и переломить ход встречи. Победу украинской "молодежке" принесли голы Судакова и Бондаренко.

Отметим, что благодаря победе над французами сборная Украины завоевала путевку на Олимпиаду-2024. "Сине-желтые" сыграют на Олимпийских играх впервые в истории.

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