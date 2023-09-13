Сборная Украины сыграет еще три поединка в рамках квалификации Евро-2024.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился своим мнением о шансах "сине-желтых" пробиться в финальную часть Евро-2024 после поражения от Италии в 6-м туре квалификации.

49-летний специалист считает, что его команда все еще имеет шансы занять второе место в группе C. Также Ребров пообещал, что украинцы будут очень серьезно готовиться к оставшимся играм квалификации, чтобы добыть нужный результат.

"Шансы есть, даже когда их нет. Мы попали в очень сложную группу. Эти две игры, с Англией и Италией, были ключевыми. Если смотреть на турнирное положение, то мы имеем шансы. На следующие игры мы будем готовиться очень серьёзно. Я уверен, что у нас есть шансы", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

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Напомним, встреча сборных Италии и Украины завершилась со счетом 2:1 в пользу "Скуадры Адзурры". Победу итальянцам принесли голы Давиде Фраттези. В составе "сине-желтых" единственный гол забил Андрей Ярмоленко.

После шести туров в группе C квалификации Евро-2024 уверенно лидирует Англия (13 очков). Далее идут Италия, Украина и Северная Македония, в активе которых по 7 баллов. Мальта с 0 очков занимает последнее место.

Отметим, что сборной Украины осталось сыграть три матча в рамках отбора на Евро-2024 - против Северной Македонии (14 октября), Мальты (17 октября) и Италии (20 ноября).

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