Победу сборной Италии принесли два гола Давиде Фраттези.

Во вторник, 12 сентября, состоялся поединок шестого тура квалификации Евро-2024, в котором сборная Италии принимала национальную команду Украины.

Встреча команд проходила на знаменитом стадионе "Сан-Сиро" и завершилась победой хозяев поля со счетом - 2:1.

Счет в игре был открыт на 12-й минуте - отличился нападающий хавбек сборной Италии Давиде Фраттези. Ассистировал ему Маттиа Закканьи. На 29-й минуте Фраттези оформил дубль и удвоил преимущество "Скуадры Адзурры".

Видео дня

На 41-й минуте встречи сборной Украины удалось один мяч отыграть - гол забил капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко.

Во втором тайме команды голов не забивали.

Италия - Украина - 2:1

Голы: Фраттези, 12, 29 - Ярмоленко, 41

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Скалвини, Бастони, Димарко (Бираги, 58), Локателли, Барелла (Кристане, 83), Фраттези, Дзаньоло (Орсолини, 72), Закканьи (Ньонто, 58), Распадори

Украина: Бущан, Конопля, Кривцов, Забарный, Миколенко, Степаненко (Сидорчук, 84), Зинченко (Буяльский, 74), Судаков, Ярмоленко (Мудрик, 58), Цыганков (Ванат, 74), Довбик (Яремчук, 58)

Предупреждения: Миколенко, 38, Конопля, 62, Степаненко, 76, Забарный, 78

Видео голов:

Отметим, что в другом матче этой группы сборная Северной Македонии победила Мальту со счетом 2:0.

Таким образом, три команды в группе C имеют по 7 набранных очков - Италия (4 игры, 7 очков), Украина (5 игр, 7 очков) и Северная Македония (5 игр, 7 очков). Лидирует в группе сборная Англии - 13 баллов. Последнее место занимает Мальта - 0 очков.

В следующем туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет против Северной Македонии, а Италия встретится с Мальтой. Матчи состоятся 14 октября.

Напомним, путевки в финальную часть Евро-2024 получат команды, которые займут первое и второе места в отборочной группе.

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