Сборная Украины уступила Италии со счетом 1:2.

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины проиграла Италии в рамках шестого тура квалификации Евро-2024.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал игру своей команды и результат встречи.

"Итальянцы не удивили, они пытались играть очень интенсивно с первой минуты. Им помог быстрый гол. Да, они создавали моменты, но я благодарен ребятам за то, что они вернулись в игру.

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Мы забили мяч, имели несколько моментов во втором тайме, чтобы сравнять счет. Благодарю ребят еще раз, ведь очень непросто играть после тяжелого поединка с Англией. Италия играла очень интенсивно, мы порой не успевали за этим ритмом.

Не хватило одного гола. Очень сложно играть через два дня. Мы пытались больше прессинговать соперника, но я видел по ребятам, что им очень тяжело - много сил они отдали в игре с Англией. Хочу еще раз напомнить, с кем мы играем. Не понимаю, почему все говорят, что сейчас у сборной Италии кризис.

Шансы есть, даже когда их нет. Мы попали в очень сложную группу. Две игры - с Англией и Италией - были ключевыми. Если смотреть на турнирное положение, то у нас есть шансы. На следующие две игры мы будем готовиться очень серьезно. Я уверен , что у нас есть шансы", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Сборная Украины после шести туров занимает третье место в турнирной таблице группы C. В активе "сине-желтых" 7 набранных очков. Столько же очков у Италии и Северной Македонии. Лидирует в группе Англии с 13 баллами.

Отметим, что поражение против Италии стало первым для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Ранее под его руководством "сине-желтые" сыграли вничью против Германии (3:3), победили Северную Македония (3:2) и Мальту (1:0), а также сыграли вничью с Англией (1:1).

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