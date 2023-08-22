Сергей Ребров довызвал в состав национальной команды опытного исполнителя столичного клуба.

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев получил вызов в сборную Украины на сентябрьские матчи.

Как сообщает Украинская ассоциация футбола, Сергей Ребров довызвал в состав национальной команды опытного исполнителя столичного клуба.

Караваев стал 26-м футболистом, которого главный тренер пригласил на поединки с Англией (9 сентября во Вроцлаве) и Италией (12 сентября в Милане). Еще 4 игрока попали в резервный список (Александр Сваток, Александр Пихаленок, Арсений Батагов, Даниил Сикан).

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Интересно, что приглашение в сборную не получил Руслан Малиновский, который этим летом покинул французский "Марсель" ради итальянского "Дженоа".

Сентябрьский сбор украинской национальной команды - что известно

Национальная сборная Украины начнет сбор третьего сентября в пригороде Вроцлава - Тцебницы. "Желто-синие" проведут два матча и оба против топ-соперников.

В турнирной таблице группы С квалификации Евро-2024 сборная Украины с 6 баллами занимает второе место. Лидирует в группе Англия, набравшая 12 очков за 4 сыгранных игры. У Италии и Северной Македонии по 3 очка, у Мальты - 0.

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