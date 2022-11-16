Одного из соседей Караваева за проукраинское высказывание забрали на подвал.

Александр Караваев-старший, отец защитника "Динамо" и сборной Украины, пережил оккупацию Херсона от начала до конца.

Он рассказал "Чемпиону" о том, как рашисты приходили в его дом и как жители Херсона сопротивлялись агрессору.

"Помню как у нас на базаре кто-то попытался рассчитываться рублями. Наши херсонские продавщицы ответили: "Иди ты на**р со своими рублями! С нами рассчитывайся гривнами!". Как-то возле банкомата кто-то из коллаборантов начал рассказывать очереди, мол, зачем вы снимаете гривны. Так вся очередь дружески послала его вслед за русским кораблем.

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А в мае российская полиция приходила в наш дом в Херсоне. Но не за мной. Ломали квартиры двух наших военнослужащих. Их с семьями уже в Херсоне не было. Одного из молодых ребят за проукраинское высказывание забрали на подвал. Кто-то его сдал. Продержали там три недели, подровняли нос. Но отпустили. Через неделю он уехал из Херсона", - сказал отец Караваева.

Освобождение Херсона и области - важнейшие новости

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что по состоянию на 10 ноября наша армия в Херсонской области деоккупировала более тысячи квадратных километров.

Наши воины уже 11 числа зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину. Сначала в город зашли специальные подразделения. Президент Владимир Зеленский назвал 11 число "историческим днем".

Враг заминировал город, идет разминирование. 12 ноября сообщалось, что во время разминирования в Херсоне в одном из административных зданий пострадал полицейский-сапер.